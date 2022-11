Milano: Resta (Politecnico), prossima crisi saranno i giovani, città sappia conservare le intelligenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima crisi saranno i giovani, per questo Milano deve essere in. grado di fare arrivare o trattenere le intelligenze. Lo ha detto il rettore del Politecnico di milano, Ferruccio Resta, intervenendo, nell’ambito di Bookcity Milano 2022, alla presentazione del volume “La sfida della ricostruzione fra crisi della globalizzazione, capitale sociale e sviluppo dei territori” alla biblioteca Ambrosiana."Dobbiamo essere in grado di richiamare o trattenere le intelligenze, fuga o non fuga dei cervelli non è importante, devono venire qui o devono rimanere qui, perché - ha spiegato - secondo me, è questa la prossima crisi: c'è quella delle materie prime e dell'energia e qualcuno dice che la prossima sarà l'acqua, ma io temo che la prossima saranno i giovani". "Non è un tema di pensioni - ha sottolineato - ma di creazione del valore, del lavoro, dell'impresa e della società che crea benessere. Quindi dobbiamo dare, in qualche maniera, quello che loro cercano". (Rem)