Venezuela: processo crimini contro l’umanità, Cpi invita vittime a presentare osservazioni

- La prima Camera preliminare della Corte penale internazionale (Cpi) ha invitato le vittime coinvolte nel processo aperto per presunti crimini contro l'umanità in Venezuela a presentare le proprie osservazioni. La Camera ha invitato le vittime e i loro rappresentanti legali a presentare le loro opinioni e preoccupazioni sulla richiesta del procuratore Karim Khan di riprendere le indagini sui presunti crimini contro l'umanità commessi in Venezuela. (segue) (Vec)