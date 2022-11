Messico: Fitch mantiene il grado di investimento a Bbb- con prospettiva stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating statunitense Fitch ha confermato il grado di investimento del Messico a Bbb- "con prospettiva stabile". Secondo quanto si legge nel documento di Fitch, il rating del Messico è sostenuto da "un quadro di politica macroeconomica prudente, da una situazione finanziaria stabile e solida e da una proiezione stabile dell'evoluzione del debito in relazione al Pil". Sul fronte dei rischi Fitch sottolinea invece "indicatori deboli relativi alla governance del Paese, le proiezioni di crescita moderata sul lungo termine, e decisioni di micropolitica che danneggiano le prospettive di investimento". Oltre a questo l'agenzia segnala anche "i persistenti passivi" della compagnia petrolifera di Stato Pemex. Inoltre, ritiene Fitch, il forte aumento delle spese pensionistiche (+8,4 per cento in termini reali) e il programma di trasferimento sociale noto come "Pensione per il benessere degli anziani", con un aumento del 4,3 per cento in termini reali, unitamente alle scarse entrate pubbliche, indicano "una riduzione del margine di bilancio nel medio periodo". (Mec)