Qatar-Italia: interscambio commerciale raggiunge 4 miliardi euro in primi otto mesi 2022

- Il Qatar e l'Italia hanno registrato una crescita del volume degli scambi commerciali di oltre il 140 per cento su base annua, raggiungendo i 4 miliardi di euro nei primi otto mesi del 2022. È quanto emerge dai dati forniti dall’ufficio di Doha dell’Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice). Nel 2021, l’interscambio è stato di 3,3 miliardi di euro, ha dichiarato Paola Lisi, responsabile dell’ufficio Ice al quotidiano “Gulf Times”. “L'Italia è al quarto posto tra i Paesi fornitori del Qatar dopo l'India e prima della Germania, ed è il nono mercato di destinazione delle esportazioni qatariote", ha aggiunto Lisi. L'Italia ha esportato in Qatar oltre 1,1 miliardi di euro in macchinari, mobili, articoli di moda, semilavorati e prodotti finiti, alimenti e bevande e prodotti farmaceutici nei primi otto mesi del 2022, registrando un aumento di fatturato di oltre il 45 per cento su base annua. Le esportazioni del Qatar verso l'Italia sono state principalmente legate a petrolio, gas e plastica, ha osservato Lisi. (segue) (Res)