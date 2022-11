Portogallo-Brasile: De Sousa riceve Lula, presente anche presidente Mozambico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani il presidente eletto incontrerà la comunità brasiliana presente in Portogallo, una rappresentanza di circa duecento persone attese nell'Instituto Universitario de Lisboa. Nei tre collegi elettorali aperti in Portogallo in occasione delle presidenziali di ottobre, tra cui Lisbona, Lula ha vinto con una percentuale del 64 per cento di preferenze. A fine giornata ripartirà alla volta del Brasile, dove arriverà domenica. Come da lui steso annunciato alla vigilia della partenza per l'Egitto, da lunedì dovrebbe iniziare a "ragionare", se non a comunicare, i nomi del futuro governo. Tra le tante indiscrezioni, oggi lo staff di Lula ha confermato che il ministero della Difesa tornerà ad essere guidato da un civile, dopo oltre quattro anni di guida assegnata a un militare. (segue) (Spm)