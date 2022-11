Portogallo-Brasile: De Sousa riceve Lula, presente anche presidente Mozambico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Particolarmente intensa si è rivelata l'agenda degli appuntamenti sostenuti durante la Cop27. Lula ha invitato tutti i Paesi che condividono la foresta pluviale amazzonica a un vertice, da celebrarsi nel 2023, per fare proposte unitarie sulla conservazione ambientale della zona. "Nel 2023 celebreremo una Cupola dell'Amazzonia, con tutti i Paesi che ospitano una parte dell'Amazzonia", ha scritto Lula"Non ci siamo mai riuniti per presentare una proposta al mondo. Non si tratta solo di preservare, ma vogliamo sapere anche come il mondo ci aiuterà a conservare ciò che è utile a tutto il pianeta terra", ha scritto Lula, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Il presidente eletto toccato anche il tema socioeconomico, definendo "necessario" agli "indigeni il diritto di lavorare, piantare, conservare la nostra natura. Torno ala presidenza con un appoggio straordinario dei compagni indigeni, per cercare un modello di governance che sia di esempio per il mondo", ha aggiunto. (segue) (Spm)