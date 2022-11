Portogallo-Brasile: De Sousa riceve Lula, presente anche presidente Mozambico (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lula aveva in precedenza annunciato che avrebbe chiesto al segretario generale della Onu, Antonio Guterres, di poter organizzare il vertice sul clima del 2025 (Cop30) in Amazzonia. “Parleremo con il segretario generale dell’Onu perché il prossimo Cop sia fatto in Brasile, in Amazzonia. Trovo importante che le persone che difendono l’Amazzonia conoscano la regione e la realtà concreta”, ha spiegato Lula da Sharm el Sheik, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. “Il Brasile torna nel mondo per discutere della questione climatica”, aveva scritto ieri Lula, presentando l’agenda delle attività che svolgerà in Egitto. Domani il leader del Partito dei lavoratori (Pt) sosterrà un incontro con rappresentanti della società civile brasiliana di stanza nel paese nordafricano, mentre nel pomeriggio interverrà nel Forum internazionale dei popoli indigeni e incontrerà Guterres. (segue) (Spm)