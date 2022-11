Portogallo-Brasile: De Sousa riceve Lula, presente anche presidente Mozambico (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex sindacalista aveva inoltre ribadito il legame inscindibile tra la lotta al riscaldamento globale e la lotta alla povertà. “Le risorse devono essere rese disponibili affinché i paesi in via di sviluppo, soprattutto i più poveri, possano affrontare le conseguenze di un problema creato in gran parte dai paesi più ricchi, ma che colpisce in modo sproporzionato i più vulnerabili”, ha detto Lula. “Sono qui oggi per dire che il Brasile è pronto a unire ancora una volta gli sforzi per costruire un pianeta più sano. Un mondo più giusto, capace di accogliere degnamente tutti i suoi abitanti – e non solo una minoranza privilegiata”. Lula ha quindi fatto riferimento alla sua recente vittoria alle elezioni presidenziali. “Dall’esito delle elezioni in Brasile dipendeva non solo dalla pace e dal benessere del popolo brasiliano, ma anche dalla sopravvivenza dell’Amazzonia e, quindi, del nostro pianeta”, ha dichiarato. “Voglio dire che il Brasile è tornato”, ha detto il presidente eletto. “Nella dichiarazione che ho fatto alla fine delle elezioni, ho detto che non ci sono due Brasili. Voglio dire ora che non ci sono due pianeti Terra. Siamo un’unica specie e non ci sarà futuro finché continueremo a scavare un pozzo senza fondo di disuguaglianze tra ricchi e poveri. La lotta al riscaldamento globale è inseparabile dalla lotta alla povertà e per un mondo meno disuguale e più giusto”, ha detto Lula. (segue) (Spm)