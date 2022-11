Colombia: negoziati di pace, guerriglia Eln propone cessate il fuoco bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A pochi giorni dalla ripresa dei negoziati di pace, l'Esercito di liberazione nazionale (Eln) ha proposto al governo della Colombia un cessate il fuoco bilaterale. "Proponiamo che così come non dovranno essere attaccati gli accampamenti militari allo stesso modo non dovranno essere attaccati gli accampamenti della guerriglia", ha detto il leader della guerriglia Eliecer Chamorro, alias "Antonio Garcia", in un video nel quale torna a ribadire alcune richieste da portare al tavolo negoziale. "L'Eln esiste a causa delle contraddizioni di una società (...) e i cambiamenti che avverranno in termini di giustizia sociale e di democratizzazione del Paese rappresentano il cammino verso la pace", ha detto il leader della guerriglia sottolineando inoltre che fino ad ora non è stato concordato nessun cessate del fuoco con il governo nazionale. (segue) (Mec)