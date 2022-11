Colombia: negoziati di pace, guerriglia Eln propone cessate il fuoco bilaterale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa dei colloqui di pace con l'Eln è attesa formalmente per lunedì 21 novembre. Il presidente Gustavo Petro ha annunciato che il capo negoziatore del governo sarà Otty Patino, ex membro dell'estinto gruppo armato colombiano M-19 (lo stesso in cui ha militato Petro, da giovanissimo). Il presidente ha anche dichiarato che proporrà a José Félix Lafaurie, ex viceministro dell'Agricoltura e leader della Federazione colombiana degli allevatori (Fedegán), di integrare la squadra negoziale del governo. Si tratta, scrive il quotidiano "El Tiempo", di un passo inedito, perché cerca di far sedere al tavolo del dialogo il rappresentante di uno dei settori più colpiti dalla guerra e uno dei più critici delle trattative con la guerriglia. (segue) (Mec)