Colombia: negoziati di pace, guerriglia Eln propone cessate il fuoco bilaterale (3)

- E mentre prosegue la composizione delle due squadre negoziali la procura generale della Colombia ha confermato di avere revocato gli ordini di cattura nei confronti di 17 membri dell'Eln. "Sono sospesi tutti i mandati di cattura, compresi quelli emessi ai fini dell'estradizione nei confronti delle persone che il presidente Gustavo Petro ha autorizzato a partecipare al tavolo di dialogo che il governo nazionale riprenderà con questa organizzazione a Caracas", fa sapere la procura in un comunicato. Tra i beneficiari del provvedimento ci sono anche Aureliano Carbonell e Pablo Beltrán, membri del comando centrale della guerriglia e negoziatori per l'Eln nel dialogo di pace con il governo interrotto dal governo di Ivan Duque. Il tavolo, riportano i media locali, dovrebbe riaprirsi sul territorio del Venezuela, almeno in questa prima fase. "Con l'accompagnamento dei Paesi garanti, sono stati riattivati i protocolli pattuiti tra lo Stato e l'Eln per riprendere i dialoghi di pace. Oggi siamo alle porte della riattivazione del tavolo negoziale", ha scritto l'Alto commissario per la Pace, Danilo Rueda in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (segue) (Mec)