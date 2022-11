Colombia: negoziati di pace, guerriglia Eln propone cessate il fuoco bilaterale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato, secondo quanto riporta "noticias Caracol", lo stesso Ruedas si trasferirà nel Paese vicino assieme alla delegazione del governo, in tempo per ultimare i dettagli utili alla riapertura dei colloqui. Nel fine settimana si conoscerà la lista dei componenti la delegazione del governo, ha aggiunto Rueda smentendo le indiscrezioni sin qui rilanciate dai media. "Per il momento, i componenti della delegazione lavorano sotto la regola di confidenzialità. Comprendiamo la voglia di informare ma la discrezione in questa fase preparatoria è necessaria perché il processo di pace con la guerriglia dell'Eln possa avere successo". L'Eln aveva già reso nota la squadra negoziale a metà agosto, nell'incontro sostenuto a Caracas con la delegazione del governo colombiano per suggellare l'avvio del percorso. Un gruppo comprendente alcuni dei nomi più in vista della guerriglia - come Pablo Beltran, Aureliano Carbonell, Silvana Guerrero e Consuelo Tapias -, riconosciuto come "legittimo" da Bogotà. (segue) (Mec)