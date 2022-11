Trasporti: Fs, 20 novembre modifiche circolazione linea Roma-Firenze per rimozione ordigno bellico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per consentire il disinnesco di un ordigno bellico, dalle ore 8 di domenica 20 novembre la circolazione dei treni sarà parzialmente sospesa sulla linea Firenze-Roma, direttissima Alta velocità e convenzionale, fra Bivio Orvieto Sud e Bivio Orvieto Nord. Lo riferisce una nota del gruppo Ferrovie dello Stato italiane. La Prefettura di Terni ha emesso un’ordinanza per la rimozione dell’esplosivo rinvenuto nel letto del fiume Paglia, in località Ciconia, nelle vicinanze della stazione di Orvieto. La conclusione dell’intervento degli artificieri è prevista per le ore 11. I treni regionali e a lunga percorrenza provenienti da Nord raggiungono la stazione di Orvieto. Quelli diretti a Firenze e Roma saranno cancellati, deviati e modificati nei tempi di viaggio. Con un servizio di bus sostitutivi, dove non sono ammessi il trasporto di bici e animali di media e grossa taglia, si potrà proseguire da Orvieto verso Firenze e Roma. (Rin)