Usa: Biden, ben posizionati per guidare economia globale negli anni a venire

- Gli Stati Uniti sono meglio posizionati, rispetto al resto del mondo, per guidare l’economia globale negli anni a venire. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, che ha incontrato alla Casa Bianca alcuni esponenti della comunità imprenditoriale statunitense. Di ritorno dal suo viaggio in Egitto, in Cambogia e in Indonesia, rispettivamente per la Cop27, per il vertice dell’Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico e per il summit dei leader del G20, Biden ha detto che “la forza della nostra economica è ampiamente riconosciuta anche all’estero: grazie a provvedimenti come la legge sulle infrastrutture e il pacchetto anti-inflazione abbiamo avuto due anni di progresso, ma quello che mi rende entusiasta è vedere che le persone stanno iniziando a percepirne i benefici sulla propria vita quotidiana”. Secondo il presidente Usa, questo è solo l’inizio. (Was)