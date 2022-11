Milano: Resta (Politecnico), fare scelte coraggiose e lavorare in Ue o rischiamo di essere attore non protagonista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo essere attenti nei prossimi anni, perché rischiamo davvero di ripartire con una lentezza che ci può lasciare un po' lontani. Dobbiamo avere la volontà di fare scelte coraggiose, investimenti importanti, puntare sui nostri punti di forza e lavorare all'interno dell'Europa, perché altrimenti rischiamo di diventare un attore non protagonista nel globo che avrà regole diverse che conteranno nelle relazioni di geopolitica internazionale". Lo ha detto il rettore del Politecnico, Ferruccio Resta, intervenendo nell’ambito di Bookcity Milano 2022 alla presentazione del volume “La sfida della ricostruzione fra crisi della globalizzazione, capitale sociale e sviluppo dei territori” alla biblioteca Ambrosiana. "La Ripartenza in questi anni nel nostro Paese non è stata così gestita, non è stata così efficace, ma soprattutto siamo stati colpiti da questo secondo grandissimo conflitto che a noi sembra uguale al primo, purtroppo, ma ha una grandissima la differenza, che questo è molto europeo: in questo momento il resto del mondo sta correndo, con velocità e politiche diverse, ma non è fermo", ha sottolineato. (Rem)