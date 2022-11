Ue: ministra Difesa Lambrecht, accordo politico su Scaf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania, Francia e Spagna hanno raggiunto un accordo politico sull’ulteriore sviluppo del sistema di combattimento aereo del futuro (Scaf). È quanto comunicato dalla ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht. Già sotto la completa responsabilità francese, il progetto proseguirà su base di parità tra i tre Stati parte. Lambrecht ha definito l’intesa “un passo grandioso e, proprio in questi tempi, un segno della eccellente collaborazione tra Germania, Francia e Spagna”. La minuzia della Difesa tedesca ha aggiunto che l’accordo “rafforza le capacita militari dell’Europa e assicura importante know-how per la nostra industria, ma anche per quella europea”. Come comunicato dal ministero della Difesa tedesco, la conclusione dell’accordo politico tra Germania, Francia e Spagna “apre la strada alla firma dei contratti industriali” sullo Scaf. Il sistema è sviluppato dal consorzio aerospaziale europeo Airbus e dal gruppo per l’aeronautica francese Dassault. Le tensioni tra le due aziende hanno notevolmente ritardato lo sviluppo dello Scaf, che dovrebbe essere operativo dal 2040. L’accordo politico tra Germania, Francia e Spagna sullo Scaf è stato annunciato mentre si avvicina l’incontro tra il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e la prima ministra francese, Elisabeth Borne, che si terrà a Parigi nella giornata del 24 novembre. (Geb)