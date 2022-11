Medio Oriente: Usa, collaborazione con Pechino sulla sicurezza avrà impatti negativi sulla cooperazione con Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario del Pentagono per la politica in materia di difesa, Colin Kahl, ha ricordato ai partner degli Stati Uniti in Medio Oriente che una collaborazione troppo approfondita con Pechino nel campo della sicurezza potrebbe avere impatti negativi sulla cooperazione con Washington. Parlando al Dialogo di Manama, in Bahrein, il sottosegretario ha ribadito la preoccupazione degli Usa per la crescente influenza di Pechino nei Paesi del Golfo. “Ovviamente non stiamo chiedendo alle nazioni della regione di tagliare i rapporti con la Cina: tuttavia, una collaborazione approfondita con Pechino nel campo della sicurezza potrebbe rappresentare una minaccia per gli Stati Uniti”, ha detto, aggiungendo che, ad esempio, il coinvolgimento di aziende cinese nelle reti di telecomunicazione può determinare una vulnerabilità per gli Stati Uniti. (Was)