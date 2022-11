Lombardia 2023: Moratti, ho chiesto a Fontana e Majorino di fare campagna leale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho chiamato sia Majorino che Fontana e ho chiesto loro di fare una campagna leale, perché l'interesse dei nostri cittadini è che ci si misuri sui contenuti e non sugli schieramenti. Sicuramente in questo momento c'è un grande fermento in politica, con una destra-destra e una sinistra-sinistra. Mi aspetto grandi sorprese". Lo ha detto Letizia Moratti, candidata alla presidenza della Regione Lombardia per il Terzo polo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. (Rem)