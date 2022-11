Lombardia 2023: Moratti, c'è necessità riempire vuoto al centro io liberare e popolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo scenario politico deve far riflettere sulla necessità di riempire il vuoto politico che si sta creando nel centro. Io mi definisco liberale e popolare. Se mi devo riconoscere in un'etichetta, mi riferisco alla Dottrina sociale della Chiesa. Ma queste sono gabbie e gli elettori vogliono poter fare riferimento a persone competenti e di esperienza". Lo ha detto Letizia Moratti, candidata alla presidenza della Regione Lombardia per il Terzo polo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. (Rem)