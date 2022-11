Lombardia 2023: Moratti, sanità era messa male anche prima del Covid, ho contribuito a risanarla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho preso le distanze dai primi provvedimenti del governo Meloni. E ho preso le distanze da quella politica che, anche in Regione Lombardia, sta ammiccando ai no vax, in una regione che è stata molto colpita dal Covid. La Sanità lombarda era messa molto male già prima del Covid, io ho contribuito a risanarla". Lo ha detto Letizia Moratti, candidata alla presidenza della Regione Lombardia per il Terzo polo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.(Rem)