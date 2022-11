Ue: Francia, accordi su Scaf sono "grande passo in avanti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Eliseo ha definito come "un grande passo in avanti" la notizia sull'imminente accordo riguardante il Sistema di combattimento aereo del futuro (Scaf), progetto portato avanti da Francia, Germania e Spagna che punta a realizzare un nuovo caccia europeo. Si tratta di un "segnale importante dell'eccellente cooperazione" tra i tre Paesi, ha fatto sapere la presidenza francese in un comunicato. "Questa notizia "rafforza le capacità militari dell'Europa e garantisce un know how importante per la nostra industria e, più ampiamente, per l'industria europea", ha aggiunto. (Frp)