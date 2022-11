Lombardia 2023: Moratti, parto svantaggiata, ma se ci si misura sui temi penso di poter vincere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Lombardia seguirò lo stesso metodo che mi ha portato a vincere Expo, valorizzando il territorio attraverso la sfida del digitale, delle infrastrutture, del rilancio delle medie e piccole imprese. Non penso che gli elettori in questo momento guardino le etichette, noi lombardi siamo molto concreti. Io penso di avere visione, esperienza e competenza. Desidero misurarmi sui contenuti e non ho paura di misurarmi con nessuno. Con la frantumazione e il 37 per cento astensione, mi pare chiaro che ci siano mondi che non si riconoscono più nelle attuali proposte politiche. Parto svantaggiata, lo so, ma se ci si misura sui temi io penso di poter vincere" Lo ha detto Letizia Moratti, candidata alla presidenza della Regione Lombardia per il Terzo polo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. (Rem)