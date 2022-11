Lombardia 2023: Moratti, non disconosco nulla di quello che ho fatto, ma scenario è mutato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io sono coerente con le mie idee perché nel centrodestra in questo momento non c'è più il centro. Non disconosco nulla di quello che ho fatto, ma lo scenario è mutato. L'onestà intellettuale vuole che si prendano scelte diverse a seconda degli scenari, proprio come quella che ho preso, in discontinuità rispetto alla mia storia" Lo ha detto Letizia Moratti, candidata alla presidenza della Regione Lombardia per il Terzo polo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.(Rem)