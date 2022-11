Venezuela: Paesi Bassi, vicepresidente Rodriguez incontra Alto commissario Onu diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha incontrato all'Aja (Paesi Bassi), l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Voller Turk, invitandolo a recarsi nel Paese. "Lo abbiamo invitato in Venezuela a nome della repubblica e vogliamo che faccia entrare nella sua agenda di lavoro nel Paese anche la dimensione delle misure coercitive unilaterali", ha detto Rodriguez commentando ai microfoni di "Telesur" lgli incontri tenuti nella città olandese. Rodriguez è all'Aja per sostenere le ragioni del Venezuela nella causa aperta dalla Guyana dinanzi alla Corte internazionale di giustizia sulla regione dell'Esequibo. (Vec)