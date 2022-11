Ue: von der Leyen, alleanza Russia e Iran è ricetta per guerra perpetua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la loro alleanza, l'Iran e la Russia stanno minando le regole e i principi fondamentali dell'ordine globale. "Questa è la ricetta per la guerra perpetua". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante il suo intervento ai Manama Dialogue in Bahrein, organizzati dall'International Institute for Strategic Studies (Iiss). "È una ricetta per la corsa agli armamenti e la proliferazione di armi di distruzione di massa. È la ricetta per una costante interferenza straniera, per una violenza e un'instabilità senza fine", ha detto. "Noi non possiamo accettarlo. E non lo accetteremo", ha concluso von der Leyen. (Beb)