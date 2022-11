Infrastrutture: Cop27, Egitto firma intese per sviluppare ferrovie e metropolitane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dei Trasporti dell’Egitto ha raggiunto accordi e memorandum di intesa con aziende di Francia, Spagna e Giappone per progetti riguardanti ferrovie e metropolitane, a margine della Conferenza sul clima Cop27. Un memorandum d'intesa ha riguardato il gruppo industriale francese Alstom, specializzato nella costruzione di treni e infrastrutture ferroviarie. Come riferito dalla società in un comunicato, Alstom si è impegnata a istituire la prima “accademia di ingegneria per il trasporto ferroviario” in Egitto, volta a fornire servizi di formazione e istruzione tesi a “sostenere la crescente industria ferroviaria egiziana”. Un accordo siglato tra il ministro dei Trasporti egiziano e Alstom Transport Sa riguarda invece lavori sui sistemi ferroviari egiziani e la fornitura di unità mobili per il progetto della sesta linea della metropolitana del Grande Cairo. In un altro memorandum, il gruppo francese si è impegnato a fornire servizi di consulenza negli studi preliminari per la costruzione di una metropolitana da Al Marg al Cairo a Shebeen Al Qanater, nel governatorato settentrionale di Al Qalyubia, con una lunghezza di circa 19 chilometri. Alstom, inoltre, produrrà e fornirà al Paese nordafricano 55 treni per la prima linea al Cairo. A margine della Cop27, il ministro dei Trasporti egiziano ha siglato anche un contratto con la società spagnola Caf, che, in collaborazione con la società giapponese Mitsubishi, ripristinerà 23 treni già forniti circa 25 anni fa.(Cae)