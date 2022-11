Ue: von der Leyen, nomineremo rappresentante speciale nel Golfo Persico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea vuole rafforzare il suo impegno nel Golfo Persico, per questo nominerà un rappresentante speciale per il Golfo. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante il suo intervento ai Manama Dialogue in Bahrein, organizzati dall'International Institute for Strategic Studies (Iiss). "Il mondo ha bisogno di un'architettura di sicurezza più forte, contro la diffusione del caos. Lo sappiamo in Europa e conta anche qui nel Golfo", ha detto. "L'Europa è disposta a fare la sua parte e vogliamo rafforzare il nostro impegno con la regione. Sia dal punto di vista economico, che in termini di sicurezza", ha aggiunto. "Per questo, nomineremo un rappresentante speciale per il Golfo, uniamo le forze per la nostra sicurezza collettiva", ha concluso von der Leyen. (Beb)