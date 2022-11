Cultura: Sangiuliano, a Milano ennesimo sfregio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è più sopportabile l'oltraggio perpetrato ai danni del patrimonio culturale nel nome di un presunto ideale ambientalista. A Milano si è assistito all'ennesimo sfregio che segue di pochi giorni l'imbrattamento del "Seminatore" di Van Gogh alla mostra in corso a Roma a Palazzo Bonaparte, dove mi sono immediatamente recato per constatare i danni subiti e condannare l'episodio. Gli artisti con il loro ingegno hanno prodotto arte sublime, in grado di elevare le coscienze. Chi li svilisce in questo modo è evidentemente privo di spirito e di intelletto e non comprende che i musei sono i custodi della nostra identità e della nostra stessa anima". Così il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, condanna l'attacco avvenuto questa mattina all'interno della mostra "Andy Warhol: la pubblicità della forma" alla Fabbrica del Vapore di Milano. (Com)