Politica: Durigon (Lega), buon lavoro a Bordoni, eletto nuovo coordinatore romano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Davide Bordoni la squadra romana della Lega si arricchisce di un politico di esperienza, che conosce la città e le sue esigenze, e che da anni è impegnato sul territorio. Le sfide che si profilano all'orizzonte sono importanti: ci sono le elezioni Regionali, e guardare con convinzione al radicamento sul territorio diventa una sfida fondamentale per la Lega e per tutto il centrodestra. Lo dichiara, in una nota, il senatore della Lega e coordinatore per il Lazio del partito, Claudio Durigon. "Un ringraziamento particolare, ad Alfredo Becchetti, coordinatore uscente, per il grande lavoro svolto in questi anni per il partito. Voglio inoltre rivolgere il mio augurio di buon lavoro a Maurizio Politi e Angelo Valeriani, vicecoordinatori capitolini; a Simona Baldassarre, Alfredo Becchetti, Flavia Cerquoni, Antonio D'Apolito, Simonetta Matone, Monica Picca, Gianni Sammarco, Serena Visentin, nuovi componenti del direttivo del partito a Roma, e a tutti i parlamentari, i consiglieri regionali, capitolini, municipali, i coordinamenti territoriali che continueranno a profondere a tutti i livelli il loro il quotidiano impegno per i cittadini, per i territori e per far crescere sempre di più la Lega", conclude.(Com)