Spagna: governo potrebbe smettere di usare Twitter senza sicurezza e certezza informazioni

- Il governo spagnolo potrebbe smettere di utilizzare Twitter tra i suoi canali di comunicazione ufficiale se non offrirà più "sicurezza" e "certezza" sulla veridicità delle informazioni presenti sulla piattaforma. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", lo ha annunciato la vicepresidente del governo spagnolo e ministra dell'Economia, Nadia Calvino, aggiungendo che ci sono "molte altre altre piattaforme che possono essere prese in considerazione". Dopo l'acquisto di Twitter da parte di Elon Musk, un'ondata di licenziamenti e dimissioni ha messo in dubbio la possibilità che il social network continui a funzionare come ha fatto finora. (Spm)