Usa: autorità indagano sulla moglie del senatore democratico Bob Menendez

- Il governo federale sta indagando sulla moglie di Bob Menendez, presidente della commissione Esteri della camera alta del Congresso, per verificare se abbia ricevuto “regali o servizi” da parte di persone “intenzionate a chiedere favori” al senatore del New Jersey. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che l’ufficio del procuratore del distretto meridionale di New York ha emesso mandati di comparizione nei confronti di una serie di persone legate alla moglie di Menendez, Nadine Arslanian, senza fornire dettagli sulle informazioni richieste. Un portavoce del senatore, Michael Soliman, ha fatto sapere che Menendez è “disponibile a fornire tutta l’assistenza necessaria”. Secondo le fonti, le indagini risalgono almeno al 2019: nel 2021, le forze dell’ordine hanno eseguito una perquisizione nella casa e nell’ufficio di Wael Hana, uomo vicino alla Arslanian che ha fondato la società Is Eg Halal, unica compagnia del New Jersey a cui è consentito gestire le esportazioni di carne halal verso l’Egitto. (Was)