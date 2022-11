Mef: Btp Italia, 51,9 per cento a investitori esteri, 48,1 per cento a italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia e delle Finanze comunica i dettagli relativi alla seconda fase della diciottesima emissione del Btp Italia, il titolo indicizzato all'inflazione italiana (Indice Foi, senza tabacchi - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi) con scadenza a sei anni. Il collocamento del titolo nella seconda fase – riferisce una nota – ha visto una presenza rilevante di investitori domestici, che ne hanno sottoscritto il 48,1 per cento, mentre il restante 51,9 per cento dell'emissione è stato sottoscritto da investitori esteri. Tra questi, le quote più rilevanti sono state collocate in Europa, in particolare nel Regno Unito (20,7 per cento), in Germania e Austria (16,3 per cento), in Svizzera (4,8 per cento), in Francia (3,7 per cento) e presso altri paesi europei (1,7 per cento). Il resto dell'emissione della seconda fase (4,7 per cento) è stato collocato al di fuori dell'Europa, in particolare ad investitori mediorientali. (segue) (Rin)