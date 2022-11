Mef: Btp Italia, 51,9 per cento a investitori esteri, 48,1 per cento a italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda fase – aggiunge il Mef – dedicata agli investitori istituzionali, che si è svolta il 17 novembre nell'arco di due ore, durante il quarto giorno del collocamento, ha registrato 222 contratti, per un controvalore complessivo domandato interamente accolto, pari a 4.713,328 milioni di euro. Questo dato, insieme a quello della prima fase di collocamento che ha visto un ammontare di 7.281,189 milioni di euro di Btp Italia acquistati da piccoli risparmiatori, ha determinato una raccolta complessiva finale di circa 12 miliardi di euro. Sempre con riferimento alla seconda fase di collocamento, le informazioni raccolte dai Dealer e Co-Dealer permettono di ottenere delle statistiche quasi totalmente rappresentative dell'ammontare complessivamente allocato. In particolare, il 40,9 per cento dell'ammontare emesso nella seconda fase è stato collocato presso le banche mentre il 39,4 per cento presso asset manager. Gli investitori con un orizzonte di investimento di lungo periodo hanno acquistato il 12,2 per cento dell'emissione (in particolare il 6,4 per cento è andato a fondi pensione e assicurazioni, mentre il 5,8 per cento è stato allocato a istituzioni governative). Agli hedge fund è stato allocato il 7,3 per cento dell'ammontare complessivo. La restante quota, pari allo 0,2 per cento, è stata assegnata a istituzioni non finanziarie. (Rin)