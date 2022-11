Giustizia: in Francia primo viaggio all'estero ministro Nordio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in Francia il primo viaggio all’estero per il ministro della Giustizia, Carlo Nordio: il 21 e 22 novembre, il Guardasigilli sarà in missione a Parigi. E' quanto si legge in una nota. In agenda, un bilaterale con il suo omologo francese, Éric Dupond-Moretti, nel pomeriggio di lunedì, presso la sede del Ministero della Giustizia francese. In serata, presso la residenza dell’ambasciatrice d’Italia a Parigi, Emanuela D’Alessandro, si terrà un incontro con esponenti della comunità e del mondo economico italiano e francese. Martedì mattina, prima del rientro a Roma - continua la nota - è previsto l’omaggio del ministro Nordio al Mémorial de la France Combattante presso la Fortezza di Mont Valérien, monumento commemorativo dei martiri della Seconda guerra mondiale.(Com)