Autonomia: Zaia, incontro del governo è speranza che percorso prenda vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- L'incontro di oggi fra tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepresidenti Matteo Salvini e Antonio Tajani e i ministri per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, e per gli Affari Ue Raffaele Fitto, è "un'occasione in più per sperare che il percorso per l'autonomia prenda corpo con questa maggioranza, l'unica che sta dimostrando fin dal primo giorno di mantener fede agli impegni, introducendo il progetto dell'autonomia definitivamente nel programma di governo e affrontando di petto la questione". Con queste parole Luca Zaia, presidente della regione Veneto, ha commentato l'incontro che si è svolto oggi. "C'è sintonia nel portare avanti il progetto dell'autonomia. Da parte del Veneto - ha poi aggiunto Zaia - c'è piena disponibilità a ragionare sulla legge di attuazione, in maniera costruttiva e propositiva. Nella speranza che anche tutti coloro che hanno ancora perplessità lo facciano in maniera costruttiva, perché dire 'no' a priori all'autonomia vuol dire disconoscere la Costituzione". (Rev)