Ue: Lega, subito chiarezza su candidatura Di Maio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nei vent’anni trascorsi dalla sua fondazione Agenzia Nova ha saputo crescere e affermarsi" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- L'Unione europea "faccia subito chiarezza sulla candidatura di Di Maio all'incarico di Inviato speciale europeo nel Golfo Persico. Chi l'ha indicato e in base a quali criteri? Sulle modalità di selezione delle personalità da destinare a missioni così delicate in tema di energia e gas, a nome e per conto dell'intera Unione europea, non ci possono essere opacità. Sull'adeguatezza delle competenze dell'ex titolare della Farnesina esprimiamo forti perplessità. Per queste ragioni abbiamo presentato un'interrogazione al ministro Tajani". Lo dichiarano in una nota i deputati della Lega Paolo Formentini e Simone Billi, vicepresidente e capogruppo in commissione Affari esteri della Camera. (Com)