Usa: prezzi delle abitazioni in calo per il nono mese consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo delle abitazioni esistenti negli Stati Uniti ha registrato un calo per il nono mese consecutivo ad ottobre, a causa del livello record dei tassi di interesse sui mutui ipotecari. Stando ai dati pubblicati dall’Associazione nazionale degli agenti immobiliari, la vendita di case preesistenti negli Usa ha registrato un decremento del 5,9 per cento su base mensile ad ottobre, e pari al 28,4 per cento rispetto al 2021. Rispetto al picco registrato a gennaio, il dato è in calo di 32 punti percentuali. La tendenza che sta interessando il settore deriva anche dalle misure messe in campo dalla Federal Reserve per contenere il tasso di inflazione ai massimi storici, approvando una serie di rialzi dei tassi di interesse, oltre che dall’incertezza macroeconomica. (Was)