Agroalimentare: Federcuochi, cuochi principali ambasciatori del made in Italy

- I cuochi “sono i principali ambasciatori del made in Italy nel mondo". Alessandro Circiello, responsabile Media and Public Affair della Federazione italiana cuochi, ha iniziato così il suo intervento alla Farnesina, in occasione della presentazione della Settimana della cucina italiana nel mondo, giunta quest'anno alla settima edizione. "In questi giorni centinaia di cuochi Fic sono nelle ambasciate e nei consolati italiani all'estero per far conoscere la cucina italiana a chi vive dall'altra parte del mondo e per promuovere il bello e il buono delle nostre ricette e tradizioni culinarie. Siamo grati per essere stati invitati a portare il nostro contributo a questo importantissimo Tavolo, che vede in prima linea ben cinque ministri. Oggi - ha aggiunto Circiello - la vera ricetta ce l'hanno data loro: il ministro Santanché per il Turismo, perché il cuoco è il primo contatto con il turista, che se viene accolto bene e mangia bene ricorderà il nostro Paese in modo positivo; il vicepremier e ministro degli Esteri Tajani, che ringraziamo per il bonus chef, per la prima volta un aiuto concreto al nostro comparto che negli ultimi anni ha sofferto tanto; fondamentale poi è la Sovranità alimentare, con il ministro Lollobrigida, per far conoscere l'incredibile varietà dei nostri prodotti, base imprescindibile per una cucina variegata e mai scontata; infine la Salute con il ministro Schillaci, perché la sicurezza alimentare passa anche dal cuoco, da come viene prodotto un cibo e dalle giuste tecniche di cottura, affinché il commensale che si siede quotidianamente alle nostre tavole mangi un prodotto sano oltre che gustoso, perché si sa - ha concluso Circiello - la salute si guadagna soprattutto a tavola". (Rin)