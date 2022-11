Ex Ilva: Rizzetto (Fd'I) a "Nova", Stato si faccia sentire per mantenere livelli occupazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato deve farsi sentire in maniera forte per garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e deve applicare una sorta di persuasione, significativa, per ribilanciare la sua partecipazione in seno a questa azienda e per cercare di darle un orizzonte. Lo ha affermato ad "Agenzia Nova" il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, presidente della commissione Lavoro di Montecitorio, in merito alla situazione dell’ex Ilva ed alla decisione di ArcelorMittal, azionista di controllo di Acciaierie d’Italia, di bloccare i pagamenti a tutti i fornitori. (segue) (Rin)