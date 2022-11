Agroalimentare: ambasciatore Massari, dieta mediterranea è emblema della sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dieta mediterranea è un emblema della sostenibilità, e il suo impatto sullo stile di vita delle persone è un alleato per accelerare il nostro percorso verso l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Lo ha detto l’ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante permanente d’Italia all’Onu, durante l’evento “La dieta mediterranea: uno stile di vita per un futuro sostenibile”, organizzato al Palazzo di vetro per celebrare la Settimana della cucina italiana nel mondo. “La dieta mediterranea è espressione dei valori di ospitalità, vicinanza, dialogo interculturale e condivisione che l’Italia ha sempre promosso: si tratta di un driver fondamentale per lo sviluppo sostenibile, e di un modello di eccellenza per creare sistemi alimentari sicuri e resilienti”, ha detto, aggiungendo che questi elementi sono alla base della candidatura di Roma per ospitare Expo 2030. (Was)