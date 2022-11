Agroalimentare: Martina (Fao), in futuro ci sarà sempre più pluralismo anche sull’alimentazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro futuro sarà caratterizzato da una riscoperta del pluralismo anche per quanto riguarda il cibo e l’alimentazione: le tradizionali diete locali, come quella mediterranea, sono espressione del benessere delle persone e giocheranno un ruolo fondamentale in questo processo. Lo ha detto Maurizio Martina, vice direttore generale della Fao, in un videomessaggio trasmesso in occasione dell’evento “La dieta mediterranea: uno stile di vita per un futuro sostenibile”, organizzato al Palazzo di vetro per celebrare la Settimana della cucina italiana nel mondo. “L’alimentazione, nel quadro di queste diete, consente di avere uno stile di vita adeguato e salutare: sicuro, diversificato ed equilibrato”, ha detto. (Was)