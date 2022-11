Agroalimentare: Lollobrigida, serve più impegno sul fronte dell’educazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale deve impegnarsi di più sul fronte dell’educazione alimentare, evitando soluzioni semplicistiche che in passato hanno dimostrato di essere fuorvianti. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, in un videomessaggio trasmesso in occasione dell’evento “La dieta mediterranea: uno stile di vita per un futuro sostenibile”, organizzato al quartier generale delle Nazioni Unite a New York per celebrare la Settimana della cucina italiana nel mondo. “È il caso, ad esempio, del sistema di etichettatura Nutriscore”, ha detto. (Was)