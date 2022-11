Bahrein-Italia: sottosegretario Silli in visita nel Paese in occasione forum su sicurezza Iiss Manama Dialogue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha inizio oggi la visita del sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Giorgio Silli, nel Regno del Bahrein, in occasione dell'Iiss Manama Dialogue, prestigioso foro di dialogo su tematiche inerenti la sicurezza nel Golfo e nel Medio Oriente, giunto alla sua diciottesima edizione. Lo riferisce una nota della Farnesina. Il tema del Manama Dialogue di quest'anno sarà "Rules and Competition in the Middle East", argomento di estrema attualità in un momento storico nel quale l'ordine internazionale è costantemente minacciato dal perdurare della guerra in Ucraina e da altre tensioni regionali. A margine dei lavori sono previsti per il sottosegretario diversi colloqui bilaterali. Silli, infatti, incontrerà lo sceicco Abdulla bin Ahmed al Khalifa, sottosegretario di Stato per gli Affari politici del Regno del Bahrein, e il vice ministro tedesco per gli Affari esteri Tobias Lindner. (Res)