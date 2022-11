Imprese: Banca Generali, Massimo Lapucci si dimette da consigliere di amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banca Generali rende noto che, con comunicazione scritta inviata in data odierna al presidente del Consiglio di amministrazione e al presidente del Collegio sindacale, Massimo Lapucci ha rassegnato con efficacia in pari data le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione per “sopravvenute ragioni personali”. Massimo Lapucci – riferisce una nota – consigliere indipendente, era presidente del comitato Nomine, Governance e Sostenibilità e membro del comitato Controllo e Rischi e del comitato per la Remunerazione, istituiti all’interno del Consiglio di amministrazione. Il consigliere risulta titolare di 1.000 azioni Banca Generali alla data delle dimissioni. Il Consiglio di amministrazione esprime a Massimo Lapucci unanime e vivo apprezzamento per il prezioso contributo e il senso di responsabilità dimostrato negli anni. Il Consiglio di amministrazione procederà ai sensi di Statuto e di legge alla cooptazione per la sostituzione del consigliere uscente e all’integrazione dei richiamati comitati. (Rin)