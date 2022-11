Usa: governo chiede a Corte suprema di sbloccare partenza del piano per cancellazione debito studentesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti ha ufficialmente chiesto alla Corte suprema di intervenire per sbloccare la partenza del piano per la cancellazione del debito studentesco, sospesa a causa di alcune cause legali che ne hanno denunciato l’incostituzionalità. L’avvocato generale Usa, Elizabeth Prelogar, ha affermato in una comunicazione inviata alla Corte che “una ingiunzione erronea avanzata da una corte di appello sta lasciando nel limbo milioni di cittadini che vivono nella precarietà: non sanno a quanto ammonta il loro debito, e non sono quindi in grado di prendere decisioni ponderate sul piano finanziario”. Il programma consentirà di annullare fino a 20 mila dollari di debito studentesco: sono già 26 milioni di cittadini che hanno fatto richiesta, ma le cause legali avanzate da una serie di tribunali di grado inferiore ne hanno impedito la partenza. (Was)