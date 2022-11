Governo: Fitto oggi a Bruxelles al Consiglio affari generali, discussa agenda prossimo Consiglio Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha partecipato oggi a Bruxelles al Consiglio affari generali. I ministri hanno discusso dell'agenda del prossimo Consiglio europeo in programma a Bruxelles il 15 e 16 dicembre concentrandosi soprattutto su Ucraina, energia, sicurezza e difesa, vicinato meridionale e relazioni transatlantiche. I ministri hanno poi avuto uno scambio di vedute sulle relazioni fra Unione europea e Regno Unito, sui seguiti della Conferenza sul futuro dell'Europa, sul programma di lavoro della Commissione per il 2023 e sullo stato di diritto in Ungheria. A margine del Consiglio il Ministro Fitto ha avuto incontri bilaterali con diversi colleghi.(Res)