I fatti del giorno - America Latina (5)

- Brasile: Bolsonaro ricoverato per un ernia addominale - Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è stato ricoverato in ospedale nella notte di giovedì con forti dolori addominali e si trova sotto osservazione. Lo riferisce il quotidiano "Estadao", precisando che la prima diagnosi dei medici dell'ospedale militare di Brasilia è quella di una "ernia addominale" nella zona della cicatrice provocata da una coltellata ricevuta durante la campagna elettorale del 2018. Nel 2019 Bolsonaro era stato sottoposto ad un ulteriore intervento chirurgico in quest'area a causa di complicazioni dovute ad un'ernia ma, secondo fonti del gabinetto di sicurezza istituzionale citate da "Estadao", Bolsonaro non avrebbe intenzione di sottoporsi adesso ad una nuova operazione. (Res)