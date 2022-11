Fvg: assessore Turismo, via a stagione invernale con prezzi ski pass bloccati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Friuli Venezia Giulia la stagione turistica invernale si partirà il prossimo 8 dicembre con l’apertura di tutti i sei poli sciistici e gli stessi prezzi dello scorso anno. Lo ha annunciato oggi l’assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, a Udine, sottolineando la scelta di mantenere invariato il costo degli ski pass giornalieri. "Siamo l'unica Regione dell'intero arco alpino che non aumenterà i prezzi e questo gioverà sicuramente in termini di concorrenza e di attrattività con un sicuro aumento delle presenze nelle nostre località montane", ha detto Bini. "Questo è possibile grazie al fatto che la stagione estiva da record ha portato maggiori ricavi oltre alla oculata politica di gestione dei costi attuata da PromoTurismoFVG. Ma il fattore principale che rende possibile il mantenimento dei prezzi è dovuto al fatto che sono stati siglati contratti energetici a copertura pluriennali con condizioni pre-aumenti e questo consente di risparmiare diversi milioni di euro almeno fino al 31 dicembre di quest'anno", ha aggiunto. (segue) (Frt)