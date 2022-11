Fvg: assessore Turismo, via a stagione invernale con prezzi ski pass bloccati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'eccezione di Sella Nevea, che resterà aperta fino a Pasquetta il 10 aprile, gli impianti di Forni di Sopra-Sauris, Piancavallo, Ravasceletto Zoncolan, Sappada-Forni Avoltri e Tarvisio saranno aperti dall’8 dicembre al 21 marzo. Per tutti i poli il prezzo dello ski-pass giornaliero resta a 39,50 euro, 28 euro nella bassa stagione. Le prevendite partiranno il prossimo 22 novembre e proseguiranno fino al 4 dicembre. Potenziato il sistema di vendite online e mantenute anche le condizioni di favore per l'acquisto dello ski-pass da parte dei residenti dei poli montani (25 euro) e la scontistica per famiglie e una serie di categorie. (Frt)