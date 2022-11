Russia: viceministro Sviluppo economico, soddisfatti della dichiarazione ministeriale Apec

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione russa è rimasta soddisfatta della dichiarazione ministeriale congiunta realizzata in occasione del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) in corso a Bangkok. Lo ha affermato il viceministro dello Sviluppo economico russo, Vladimir Iljichev. "La dichiarazione ministeriale dell'Apec è stata adottata tenendo conto della posizione della Russia, la cui delegazione è riuscita a impedire l'inclusione di un linguaggio apertamente conflittuale nel documento", ha detto Iljichev. Come ha spiegato il viceministro russo, i rappresentanti del G7 presso l'Apec, tra cui Canada, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda e Giappone hanno insistito attivamente sull'integrazione nel documento del conflitto in Ucraina. "Non bisogna dimenticare che l'Apec è una struttura economica che non si occupa dell’agenda politica", ha sottolineato Iljichev. Per quanto riguarda il contenuto della dichiarazione, Iljichev ha spiegato che il documento parla di una vasta gamma di problematiche, tra cui la crescente tendenza al protezionismo. "Questa è una delle cause dei problemi nell'economia: l'interruzione delle catene del valore aggiunto, delle catene di merci. Il documento ha anche registrato la nostra preoccupazione per le restrizioni commerciali politicamente motivate", ha osservato Iljichev.(Rum)